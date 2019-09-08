تظاهرة ضخمة امام القنصلية الاميركية في هونغ كونغ

تجمع حشد كبير من الناشطين الداعمين للديموقراطية، الأحد، أمام القنصلية الأميركية في ​هونغ كونغ​، لمطالبة ​الإدارة الأميركية​ بالضغط على بكين بعد تظاهرات مستمرة منذ ثلاثة أشهر.

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