الديوان الأميري الكويتي: تأجيل اللقاء بين أمير الكويت والرئيس الأميركي

أعلن الديوان الأميري الكويتي، الأحد، تأجيل لقاء أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في الولايات المتحدة الأميركية.
وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي جراح الصباح، أن اللقاء تأجل، بسبب استكمال أمير الكويت للفحوصات الطبية بداخل إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
ولم يحدد الديوان الأمير الكويتي، الموعد الجديد للقاء أمير الكويت بالرئيس الأميركي، وأشار إلى أنه سيحدد لاحقا.
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