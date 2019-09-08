دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper احتجاجات السترات الصفراء تعود مجددًا في أنحاء فرنسا

خرج الآلاف من متظاهري «السترات الصفراء» إلى الشوارع في بلدات ومدن في جميع أنحاء فرنسا أمس السبت، واشتبكوا مع الشرطة في بعض المناطق، بعد انخفاض أعداد المظاهرات خلال الأسابيع الأخيرة. وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وذكرت الشرطة في العاصمة الفرنسية عبر صفحتها على موقع «تويتر» أنَّه في باريس، اعتقلت الشرطة 89 شخصًا بشكل مؤقت، كما أصدرت 60 تحذيرًا.

ونقلت قناة «بي إف إم» التلفزيونية عن رئيس شرطة باريس ديديه لالمان قوله: إنَّ أكثر من 800 من متظاهري السترات الصفراء تجمعوا في باريس.

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وقال لالمان، إنَّه على الرغم من أنَّ نسبة المشاركة كانت منخفضة نسبيًا، إلا أنها أعلى مما كانت عليه خلال الأسابيع الأخيرة، وقال: إنَّ الاحتجاجات مرَّت بسلام إلى حد كبير.

يشار إلى أنَّه في نوفمبر الماضي، بدأت حركة «السترات الصفراء» لمعارضة سياسات الحكومة للإصلاح الاقتصادي ولا سيما الزيادة التي كان مخططًا لها في أسعار الوقود.

وذكرت تقارير وسائل الاعلام أنَّ ما يصل إلى 3 آلاف شخص تظاهروا أيضًا في مونبلييه بجنوبي فرنسا، ونقلت قناة «بي إف إم» عن السلطات المحلية أنَّ 500 من المتظاهرين ينتمون إلى مجموعة متطرفة يطلق عليها «بلاك بلوك».