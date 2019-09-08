"عثمان شعلان" رئيسًا لجامعة الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، اليوم الأحد، تعيين الدكتور عثمان شعلان، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رئيسًا للجامعة، خلفًا للدكتور خالد عبدالباري، والذي انتهت فترة رئاسته في الأول من أغسطس الماضي، لبلوغه السن القانونية للمعاش.

وتولت الدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، مهام أعمال رئيس جامعة الزقازيق، بصفة مؤقتة، منذ خروج الدكتور خالد عبدالباري، قبل صدور قرار الوزير.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات، خلال شهر مارس الماضي، فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة الزقازيق، وذلك بمقر أمانة المجلس.

وتقدم 13 شخصًا لتولي مهام رئيس الجامعة، قبل أن يعلن وزير التعليم العالي تعيين الدكتور عثمان شعلان، رئيسًا جديدًا للجامعة. ​