إخلاء سبيل "ضابط مرور مزيف" في فيصل بكفالة 10 آلاف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح أكتوبر، اليوم الأحد، إخلاء سبيل شاب متهم بانتحال صفة ضابط مرور بمنطقة فيصل بكفالة 10 آلاف جنيه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تمكنت من ضبط حاصل على بكالوريوس بتهمة انتحال صفة نقيب شرطة.

وكشفت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، أن الشاب يدعى "أ. ق." في العقد الرابع من العمر، قام بانتحال صفة ضابط شرطة برتبة نقيب، وظهر في شارع فيصل منظما للمرور.

وأثناء عبور قوة أمنية من المرور بإشراف اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، اشتبهت في الضابط وحال مشاهدته القول الأمني حاول الهرب إلا أنهم تمكنوا من ضبطه.

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وقال الشاب، أثناء استجوابه، إنه يعمل في إحدى شركات الاتصالات، قائلا "بمشي الطريق وعارف إنه غلط بس هما مبيخافوش إلا كده"، مشيرا إلى أنه تطوع لمساعدة الضباط في الشارع.

وتابع الشاب، أنه قام بفعل ذلك لأنه يعاني من حالة نفسية، وأنه كان يتمني أن يدخل كلية الشرطة قائلا "كان نفسي أبقى ضابط".

وأضاف الشاب أنه حاصل على بكالوريوس نظم معلومات، وينتمي لإحدى العائلات الثرية، مشيرا إلى أن أقاربه ضباط شرطة.

ووجهت النيابة للمتهم تهمتي انتحال صفة وحيازة سلاح ناري بعد ضبط طبنجة صوت بحوزته.