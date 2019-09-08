إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري جنوبي البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ):
أفاد اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية بأن إرهابيا سلم نفسه أمس السبت، للسلطات العسكرية بولاية تمنراست أقصلا جنوبي الجزائر.
واوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد أن الإرهابي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012 وكان بحوزته قاذف صاروخي من نوع" ار بي جي 2"، بالإضافة إلى 3 قذائف و3 حشوات دافعة للقاذف الصاروخي " ار بي جي 2".
من جهة أخرى، اعتقلت قوة للجيش أمس السبت، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة شرقي البلاد، في حين كشفت ودمرت قوات أخرى، 3 قنابل تقليدية الصنع بكل من ولايتي سكيكدة وتيزي وزو.
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