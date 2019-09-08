العثور على جثة مجهولة الهوية بجوار شريط السكة الحديد بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد؛ إثر سقوطه من أحد القطارات بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة.
تلقى العميد محمد حسن عطوية مأمور قسم شرطة العياط، إشارة من إداارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص بجوار شريط السكة الحديد بمنطقة كفر عمار.
التحريات الأولية تشير إلى سقوط المتوفى من القطار رقم 158 المتجه من الإسكندرية إلى أسوان، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العياط المركزي.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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