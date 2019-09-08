تعيين رئيس وزراء جديد في جورجيا يدين احتلال روسيا لمنطقتين

محمد اسماعيل - القاهرة - تبليسي - (د ب أ):

عين برلمان جمهورية جورجيا اليوم الأحد رئيسا جديدا للوزراء، هو جورجي جاخاريا، الذي أدان في خطاب أمام المجلس التشريعي الاحتلال الروسي لمنطقتين انفصاليتين.

ونقلت القناة الأولى الرسمية عن جاخاريا قبل تعيينه: "نتفق جميعًا على أن الاحتلال هو المشكلة الأكبر، والتحدي الأخطر، والشر الأكبر الذي يواجه بلادنا".

وفقدت جورجيا سيطرتها على منطقتين انفصاليتين، أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، خلال حرب قصيرة مع روسيا المجاورة عام 2008. وتحتفظ روسيا بالسيطرة الفعلية على المناطق.

وأثار جاخاريا، وزير الداخلية السابق في جورجيا، جدلا منذ ثلاثة أشهر من خلال حملة للشرطة ضد احتجاجات جماهيرية مناهضة لروسيا في العاصمة تبليسي، سببها زيارة وفد روسي.

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وجاء الوفد لتعزيز العلاقات بين البلدين اللتين تنتشر فيهما المسيحية الأرثوذكسية على نطاق واسع. وسُمح لأحد أعضاء الوفد، وهو أحد كبار نواب البرلمان الروسي، برئاسة اجتماع في البرلمان الجورجي.

واعترض ممثلون بالمعارضة السياسية الجورجية على النفوذ التي حظي به السياسي الروسي. وأكد الحادث على التخوف من إمكانية حصول القوى السياسية الروسية على نفوذ في جورجيا التي كانت تتبع الاتحاد السوفيتي السابق.

واستقال رئيس البرلمان في ذلك الوقت في محاولة لاسترضاء المتظاهرين. كما كانت هناك بعض الدعوات لاستقالة جاخاريا.

ويدعم حزب الحلم الجورجي وهو أقوى حزب في البرلمان جاخاريا، واتخذ الحزب نهجا وسطيا لتعزيز العلاقات مع الغرب مع محاولة الحفاظ على بعض العلاقات الاقتصادية المفيدة مع روسيا المجاورة.