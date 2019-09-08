الأسد يأمر بالإفراج عن 5 أردنيين

أكد النائب الأردني، طارق خوري، أن السلطات السورية أفرجت عن 5 مواطنين أردنيين كانوا معتقلين لديها بقرار من

الرئيس بشار الأسد.

وقال خوري، إن إطلاق سراح كل من فراس سميح نايف

صلاح، وعبدالله رياض محمود المغربي، وعمير مراد زاعور الشرفات، ومحمد فوزي يوسف جمعة، ونجيب عبد المجيد عيسى سويطي، جاء "بمكرمة من الرئيس السوري بشار الأسد".