طيران التحالف الدولي يقتل 8 من عناصر "داعش" في الموصل

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، عن مقتل عدد من عناصر تنظيم "داعش" بعملية جوية في مدينة الموصل شمالي العراق.
وذكر بيان للخلية أن "طيران التحالف الدولي وجه ضربة جوية استهدفت عناصر (داعش) في محافظة نينوى ما أدى إلى مقتل 8 منهم".
وأضاف: "وفقا لمعلومات استخبارية من قيادة عمليات نينوى، وجه طيران التحالف الدولي ضربة جوية في جزيرة حاوي أصلان في نهر دجلة ضمن ناحية حمام العليل".
وفي سياق متصل، قامت قوة من اللواء 43 في الفرقة العشرين ضمن قيادة عملياتنينوى، من قتل مسلح داخل أحد الأوكار التي كان يتحصن بها بمنطقة المالحة في الجزيرة.
هذا، وتمكنت قوة من قيادة عمليات صلاح الدين من إلقاء القبض على خلية إرهابية مكونة من 9 عناصر.
وبحسب خلية الإعلام الأمني، فإن العناصر كانوا ينوون الهجوم في وقت سابق على مبنى محافظة صلاح الدين والأجهزة الأمنية خلال عيد الأضحى المبارك.
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