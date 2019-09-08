أردوغان يهدد بتنفيذ "خطط خاصة" في سوريا

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتنفيذ "خطط خاصة" في سوريا حال عدم بدء إنشاء المنطقة الآمنة شمال البلاد مع الجنود الأتراك، متهما الولايات المتحدة بالسعي لحماية إرهابيين أكراد.

وأشار أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الأحد، خلال افتتاح عدد من المشاريع التنموية في

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ولاية ملاطية وسط البلاد، إلى وجود خلافات كبيرة بين تركيا والولايات المتحدة حول هذا الموضوع، وقال في هذا السياق: "نجري مباحثات من واشنطن حول المنطقة الآمنة، لكن في كل خطوة نخطوها نشاهد أن ما نريده ليس الشيء نفسه الذي يدور في عقولهم".

واتهم الرئيس التركي الولايات المتحدة بالعمل على تغطية وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لحزب العمال الكردستاني، معتبرا: "يبدو أن حليفتنا (الولايات المتحدة) تسعى إلى إنشاء منطقة آمنة لمصلحة منظمة بي كا كا/ ي ب ك الإرهابية وليس لمصلحة تركيا وهو ما نرفضه".