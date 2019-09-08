استشهاد الأسير الفلسطيني بسام السايح في "مسلخ" الاحتلال

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، استشهاد الأسير بسام السايح من محافظة نابلس داخل المعتقلات الإسرائيلية.

واعتقل السايح (46 عامًا) منذ 4 سنوات وهو متهم بـ "عملية إيتمار" التي حصلت عام 2015.

وقال نادي الأسير إن السايح استشهد في مستشفى

"أساف هروفيه" الإسرائيلي، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

واتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مصلحة السجون الإسرائيلية بالإهمال الطبي.

ولفت نادي الأسير إلى أن السايح يعاني منذ عام

2011 من سرطان العظام، وفي عام 2013 أُصيب بسرطان الدم، وتفاقم وضعه بشكل ملحوظ نتيجة لظروف الاعتقال والتحقيق القاسية التي تعرض لها منذ عام 2015، مشيرًا إلى أنه وخلال هذه المدة، أبقت إدارة معتقلات الاحتلال على احتجازه في ما يسمى معتقل "عيادة الرملة" الذي يطلق عليها الأسرى "المسلخ".