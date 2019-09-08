أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، استشهاد الأسير بسام السايح من محافظة نابلس داخل المعتقلات الإسرائيلية.
واعتقل السايح (46 عامًا) منذ 4 سنوات وهو متهم بـ "عملية إيتمار" التي حصلت عام 2015.
وقال نادي الأسير إن السايح استشهد في مستشفى"أساف هروفيه" الإسرائيلي، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
واتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مصلحة السجون الإسرائيلية بالإهمال الطبي.
ولفت نادي الأسير إلى أن السايح يعاني منذ عام2011 من سرطان العظام، وفي عام 2013 أُصيب بسرطان الدم، وتفاقم وضعه بشكل ملحوظ نتيجة لظروف الاعتقال والتحقيق القاسية التي تعرض لها منذ عام 2015، مشيرًا إلى أنه وخلال هذه المدة، أبقت إدارة معتقلات الاحتلال على احتجازه في ما يسمى معتقل "عيادة الرملة" الذي يطلق عليها الأسرى "المسلخ".
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد الأسير الفلسطيني بسام السايح في "مسلخ" الاحتلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.