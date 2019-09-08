تونس.. الشرطة تعتقل منفذ عملية طعن استهدفت رجل أمن

اعتقلت قوات الأمن التونسية، مساء اليوم الأحد، منفذ عملية طعن بسكين استهدفت عنصرا من الأمن السياحي بتوزر أثناء قيامه بمهامه.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، خالد الحيوني، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، أن شخصا يشتبه

Advertisements

في نزعته "التكفيرية"، طعن رجلا من الأمن السياحي كان بصدد القيام بدورية عادية وسط المدينة، مشيرا إلى أن الحادث وقع قبالة مقر ولاية توزر، جنوبي البلاد.

وأفاد خالد الحيوني بأن حالته مستقرة بعد أن تم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى، مبينا أن الوحدات الأمنية تمكنت من التعرف على منفذ العملية وألقت القبض عليه.

جدير بالذكر أن كاميرات المراقبة بمركز الولاية سجلت الحادثة مما سهل على قوات الأمن عملية اعتقال المشتبه به في وقت قياسي.