صرح وزير الديوان الأميري، أن أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر بين الشيخ صباح، والرئيس الأميركي، دونالد ترمب.



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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-وزير الديوان الأميري: الشيخ صباح يستكمل الفحوصات الطبية بأميركا وتأجيل لقاءه مع ترمب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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