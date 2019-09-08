العراق: مقتل 8 دواعش في ضربة جوية جنوب الموصل

أعلنت شرطة محافظة نينوى العراقية، اليوم الأحد، مقتل ثمانية من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بضربة جوية نفذها طيران التحالف الدولي جنوب الموصل شمال بغداد.

وقال اللواء حمد النامس قائد شرطة نينوى "إنه وفقاً لمعلومات استخبارية من قيادة عمليات نينوى، وجه طيران التحالف الدولي ضربة جوية في جزيرة حاوي أصلان في نهر دجلة ضمن ناحية حمام العليل ما أسفر عن مقتل ثمانية إرهابيين من عصابات داعش الإرهابية".

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد تشهد نشاطاً لخلايا تنظيم "داعش" الإرهابي التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات وتجبر عوائل على النزوح من مناطقها على الرغم من القضاء عليه عسكرياً في معظم مناطق البلاد. اقرأ أيضاً.. العراق: اعتقال 16 داعشياً في عملية أمنية غرب الموصل

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