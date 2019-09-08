وفاة أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، وفاة أسير فلسطيني في السجون الاحتلال الإسرائيلي بعد معاناة مع مرض السرطان.

وجاء في بيان أعلنته هيئة شؤون الأسرى والمحررين "اعتقلت قوات الاحتلال بسام السايح من محافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة عام 2015، وهو مصاب بسرطان العظام منذ عام 2011، وبسرطان الدم منذ عام 2013".

وتابع "أن نحو 700 أسير يعانون أوضاعاً صحية صعبة، منهم ما يقارب 160 أسيراً بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة، علماً بأن جزءاً من الأسرى المرضى وغالبيتهم من ذوي الأحكام المشددة، قد أُغلقت ملفاتهم الطبية بذريعة عدم وجود علاج لهم".

وأوضح البيان أنه "باستشهاد الأسير السايح، يرتفع عدد الشهداء الأسرى إلى 221 شهيداً ارتقوا منذ عام 1967". اقرأ أيضاً.. وفاة أسير فلسطيني في سجنه ودهس طفل في الخليل

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