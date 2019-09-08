أميركا: سنواصل فرض عقوبات على من يشتري نفط إيران

قالت مسؤولة أميركية، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على كل من يشتري النفط الإيراني أو يتعامل مع الحرس الثوري، مضيفة أن واشنطن لن تمنح مجدداً أي إعفاءات تتعلق بمشتريات النفط الإيراني.

وقالت سيجال مندلكر وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية "سنواصل الضغط على إيران وكما قال الرئيس دونالد ترامب لن يكون هناك إعفاءات من أي نوع بخصوص النفط الإيراني".

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