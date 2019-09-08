بومبيو: محادثات السلام في أفغانستان وصلت إلى طريق مسدود

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأحد، إن المحادثات الرامية لإحلال السلام في أفغانستان وصلت إلى طريق مسدود وإن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على حركة طالبان ودعم القوات الأفغانية عسكرياً إلى أن تفي طالبان بالتزاماتها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، أمس السبت، على نحو مفاجئ أنه ألغى محادثات السلام مع طالبان في المجمع الرئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند بعدما أعلنت الحركة مسؤوليتها عن هجوم في كابول الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل جندي أميركي و11 آخرين.

وقال بومبيو على محطة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة استدعت مبعوثها الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد إلى واشنطن لبحث الخطوات الواجب اتخاذها مستقبلاً.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت المحادثات الأفغانية قد وصلت إلى طريق مسدود، قال بومبيو "في الوقت الحالي نعم".

ويجري دبلوماسيون أميركيون محادثات مع ممثلين لحركة طالبان منذ شهور بهدف التوصل لخطة تهدف لسحب الآلاف من القوات الأميركية مقابل ضمانات أمنية من طالبان.

لكن بومبيو أكد أن بلاده لن تقلص الدعم العسكري للقوات الأفغانية إلا إذا اتخذت طالبان الخطوات اللازمة لإبداء جديتها إزاء السلام.

وقال في مقابلة مع محطة (سي.إن.إن) التلفزيونية "إذا لم تلتزم طالبان، إذا لم ينفذوا الالتزامات التي قدموها لنا الآن على مدى أسابيع، وفي بعض الحالات على مدى شهور، فلن يقلص الرئيس الضغط، لن نقلص دعمنا لقوات الأمن الأفغانية التي تقاتل بكل قوة هناك في أفغانستان".

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