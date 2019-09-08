كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمدة إسطنبول يكشف إهدار حزب أردوغان لموارد البلدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو للصحفيين اليوم الأحد، إن معرضه في حي يني كابي لمئات السيارات المستأجرة في عهد سلفه، محاولة "لوقف إهدار" موارد المدينة.

وأوقف أوغلو مئات السيارات المؤجرة، بما فيها بعض العلامات التجارية الفاخرة، في ميدان عام في إسطنبول لكشف "التبديد السابق للموارد البلدية"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وتردد أن رئيس البلدية السابق المنتمي لحزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزب العدالة والتنمية، الحاكم استأجر السيارات، لكنها بقيت دون الاستفادة منها.

وأنهى إمام أوغلو، من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، ولاية استمرت 25 عاماً للمحافظين الإسلاميين في إسطنبول، كبرى مدن تركيا، بعد انتخابات 23 يونيو الماضي.

وفي حملته الانتخابية، تعهد إمام أوغلو بكشف تفاصيل ما وصفه بـ "إنفاق مهدِر للموارد" و"فساد" في ظل إدارة حزب العدالة والتنمية.

وانتقد وزير الداخلية سليمان صويلو يوم الجمعة الماضي، المعرض الذي أقامه العمدة.