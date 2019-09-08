كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمدة إسطنبول يكشف إهدار حزب أردوغان لموارد البلدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو للصحفيين اليوم الأحد، إن معرضه في حي يني كابي لمئات السيارات المستأجرة في عهد سلفه، محاولة "لوقف إهدار" موارد المدينة.
وأوقف أوغلو مئات السيارات المؤجرة، بما فيها بعض العلامات التجارية الفاخرة، في ميدان عام في إسطنبول لكشف "التبديد السابق للموارد البلدية"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وتردد أن رئيس البلدية السابق المنتمي لحزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزب العدالة والتنمية، الحاكم استأجر السيارات، لكنها بقيت دون الاستفادة منها.
وأنهى إمام أوغلو، من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، ولاية استمرت 25 عاماً للمحافظين الإسلاميين في إسطنبول، كبرى مدن تركيا، بعد انتخابات 23 يونيو الماضي.
وفي حملته الانتخابية، تعهد إمام أوغلو بكشف تفاصيل ما وصفه بـ "إنفاق مهدِر للموارد" و"فساد" في ظل إدارة حزب العدالة والتنمية.
وانتقد وزير الداخلية سليمان صويلو يوم الجمعة الماضي، المعرض الذي أقامه العمدة.
وعندما سئل إذا كان بالإمكان إقالة إمام أوغلو، قال صويلو إنه سيقدم تفاصيل في عطلة نهاية الأسبوع، دون مزيد من التفاصيل. في 15.
وكان باباجان، الذي اشتهر بنجاحه في قيادة الاقتصاد التركي خلال العقد الأول من حكم حزب العدالة والتنمية، قد أعلن استقالته من الحزب في وقت سابق من هذا الشهر وكذلك التخطيط لإنشاء حزب جديد منفصلاً عن العدالة والتنمية.
وقال إمام أوغلو في وقا سابق إن "تركيا بحاجة إلى خطاب سياسي جديد، وآمل في العمل مع الحزب الجديد للوصول إلى سياسات من شأنها أن تفيد البلاد"، وتابع "نرى عن كثب أن الهويات الفردية تسبب أضراراً أكبر من توفير المنفعة".
وكما أكد العمدة البالغ من العمر 49 عاماً، على أهمية ما وصفه بمواقف حازمة في السياسة، وقال: "المواقف المحددة مهمة للغاية في السياسة، من المهم للغاية ألا يتراجعوا إذا كانوا يؤمنون بشيء ما، تركيا بحاجة إلى مواقف حازمة".