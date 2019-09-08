كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبعوث الأممي : نثمن جهود الوساطة السعودية بشأن التهدئة في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب مارتن غريفيث، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، عن تقديره لجهود الوساطة السعودية الرامية للتهدئة في جنوب اليمن.

وقال غريفيث، عبر الحساب الرسمي على "تويتر" اليوم الأحد: "عقدت لقاءً إيجابيًا جدًا مع عادل الجبير في جدة اليوم".

وأضاف غريفيث "أنا ممتن للمملكة العربية السعودية على جهود الوساطة التي تبذلها في جنوب اليمن.. ناقشنا السبل للمضي قدمًا في العملية السياسية في اليمن".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير التقى غريفيث، بمكتبه في فرع الوزارة بمحافظة جدة اليوم.

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وأوضحت الوكالة أن اللقاء "بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، إضافة للدعم الذي تقدمه المملكة لإغاثة الشعب اليمني الشقيق".

في شأن متصل، رحبت السعودية والإمارات، في بيان مشترك اليوم، باستجابة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والمجلس الانتقالي الجنوبي، لدعوة الحوار في جدة، من أجل التهدئة في محافظات الجنوب عقب اشتباكات دامية دارت في عدن، وشبوة، وأبين، في الأسابيع الماضية.

وأكد البيان المشترك أن البلدين يؤكدان "العمل بجدية مع اللجنة المشتركة التي شكلها التحالف والأطراف التي نشبت بينهما الفتنة، لمراقبة وتثبيت وقف الأعمال والنشاطات العسكرية، وأي نشاطات أخرى تقلق السكينة العامة، ووقف التصعيد الإعلامي".