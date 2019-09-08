كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق يُطالب بإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا أحمد نايف الدليمي، مندوب العراق في الجامعة العربية الى إعادة سوريا إلى مجلس جامعة الدول العربية، مطالباً السوريين، واليمنيين، والليبيين بتجاوز الخلافات، وتحقيق المصالحة لتحقيق الأمن والاستقرار في بلدانهم.



وقال الدليمي في الدورة 152 العادية لمجلس جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، وفقاص لوكالة الأنباء الألمانية، إن المنطقة العربية تواجه تحديات متسارعة، مشيراً الى ضرورة إعادة النظر في طريقة التعاطي مع هذه التحديات لمواجهة الإخطار الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية.

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ودعا مندوب العراق إلى تجنب التصعيد والتدخلات الخارجية، والعمل على تحقيق تطلعات شعوب المنطقة، مشيراً إلى أن العراق سبق أن الجماعات الإرهابية التي دمرت مدناً كثيرة في البلاد، قبل أن ينجح جيشه في دحر الإرهاب، ما أتاح الشروع في إعادة الإعمار، داعياً الى تضافر الجهود العربية من اجل مكافحة الاٍرهاب والجرائم المنظمة والعابرة للحدود والتصدي لذلك سياسياً واعلامياً وثقافياً.

وأكد الدليمي أن القضية الفلسطينية تظل قضية العرب المركزية، مشيراً الى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته للمقدسات ولحقوق الشعب الفلسطيني، وفي الاستيلاء على الأراضي، وتهجير السكان وتدمير البيوت، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كان مجلس الجامعة العربية، قد علق في نوفمبر عام 2011، عضوية سوريا نتيجة لضغوط عدة مارستها دول عربية، لا سيما الدول الخليجية، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد، بعدما حملت حكومة الرئيس بشار الأسد المسؤولية عن مقتل مدنيين.