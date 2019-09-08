كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: ترامب لم يُقرر سحب القوات الأمريكية من أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية، بأن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ بعد قرارا بسحب قوات بلاده من أفغانستان، بعدما أعلن إلغاء اجتماعات سرية مع كبار قادة حركة طالبان، ورئيس أفغانستان.

وقال بومبيو لقناة "إيه.بي.سي" :"سنتحدث عن هذا خلال الأيام القادمة"، مشيراً إلى أن مشاورات ستجري حول تفاصيل المستوى المناسب للقوات وطبيعتها، وقال: "سيتخذ الرئيس ترامب ووزير الدفاع القرارات الصحيحة".

ورداً على سؤال عن فشل جهود السلام التي قادها المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد، قال إنه :"سيظل في الوطن حالياً".

وأعرب بومبيو، وفقاً وكالة الأنباء الألمانية، عن أمله في أن "تغير حركة طالبان سلوكها، وأن تلتزم بالأمور التي أجرينا حولها محادثات لشهور".

وكان ترامب أعلن عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس السبت، إلغاء اجتماعات سرية، ومنفصلة مع كبار قادة طالبان، ومع الرئيس الأفغاني أشرف غني، كانت مقررة في منتجع كامب ديفيد اليوم.

وقُتل جنديان من قوات حلف شمال الأطلسي ناتو، أحدهما أمريكي والآخر روماني، و10 أشخاص آخرين، يوم الخميس عندما نفذت طالبان هجوما بسيارة مفخخة استهدف موقعاً أمنياً قرب مقر مهمة "الدعم الحازم" التي يقودها حلف شمال الأطلسي ناتو، في كابول.

وكتب ترامب "ألغيت الاجتماع على الفور، وأوقفت مفاوضات السلام".