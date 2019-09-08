تعرض شخص خمسيني لحروقات خطيرة في كل أنحاء جسده، ليلة أمس السبت، بسبب اندلاع حريق في منزله، الذي لا يتعدى بضعة أمتار، في دوار “شجار” في جماعة المعازيز.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الضحية لم يجد سيارة إسعاف تقله إلى المستشفى، على الرغم من أن وزارة الصحة خصصت للجماعة المذكورة سيارة إسعاف.
وبعد ساعات من الألم الشديد، تم نقل الضحية، عبر عربة لنقل الخضر والفواكه، إلى طبيب المستشفى الإقليمي للخميسات، ليتم توجيهه إلى المستشفى الجامعي السويسي في الرباط.
ويدعو سكان جماعة المعازيز إلى محاسبة المسؤولين عن الجماعة المذكورة، لاسيما أنهم يعانون من غياب سيارة إسعاف لمدة زمنية طويلة.
وقبل شهور، أطلق سكان جماعة “المعازيز”، ضواحي إقليم الخميسات، مبادرة لجمع تبرعات لشراء سيارة إسعاف، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”؛ إلا أن وزارة الصحة، أكدت لـ”اليوم 24″، بأنها خصصت لهذه الجماعة سيارة إسعاف.
ويصل عدد سكان جماعة المعازيز 16 ألف نسمة، حيث يعانون من غياب سيارة إسعاف، ويستعينون فقط بسيارات الأجرة، أو سيارات الإسعاف الخاصة بالجماعات الترابية المجاورة، مثل “تيداس”، و”حودران”.
كانت هذه تفاصيل خبر سكان جماعة “المعازيز” يعانون.. سيارة إسعاف مركونة والمرضى ينقلون على عربات الفواكه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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