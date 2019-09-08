حمزة الفيلالي يقدم برنامجا ترفيهيا على “mbc مغرب”

انضم الكوميدي، والمنشط حمزة الفيلالي، إلى قائمة الوجوه، التي سيلتقيها، جمهور قناة “إم بي سي مغرب”، التي ينطلق بثها في أواخر شهر شتنبر الحالي.

ويقدم الفيلالي برنامجا بعنوان “سترايك” من 16 حلقة في موسمه الأول، ويستضيف فيه نجوم الفن المغربي، إلى جانب مشاركين من مختلف المناطق المغربية، يتنافسون في مسابقات ترفيهية.

ومن بين الضيوف الحاضرين في البرنامج، الدوزي، ودنيا باطمة، وزينة الداودية، وإيهاب أمير، وسعيدة شرف، ورشيد الوالي، وعزيز داداس، وإدريس الروخ.

وتصور حلقات “سترايك” في استوديوهات في مصر، بطاقم تقني يتكون من مغاربة، وأوربيين، ومصريين.

واتضح بعد الاعلان عن تجربة الفيلالي الجديدة، سبب انفصاله عن مجموعة “هيموراجي” الكوميدية، إذ إن انشغاله بالبرنامج الضخم لن يمكنه من مواكبة أنشطة المجموعة.