شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي إلى اليمن يشيد بدور السعودية التي تبذلها في جنوب البلاد والان مع التفاصيل

أشاد المبعوث الأممي إلى اليمن ، مارتن غريفيث، اليوم الأحد بدور المملكة العربية السعودية وجهود الوساطة التي تبذلها في جنوب اليمن.

وقال غريفيث في تصريحات صحفية "ممتن لجهود السعودية التي تبذلها في جنوب اليمن".

وتابع "ناقشت مع الوزير الجبير سبل المضي قدما في العملية السياسية في اليمن".

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وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، بحث الأحد، مع المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، “مستجدات الأزمة اليمنية“.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في فرع الوزارة بمحافظة جدة اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث.

وجرى خلال الاستقبال بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، إضافة للدعم الذي تقدمه المملكة لإغاثة الشعب اليمني الشقيق.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر.