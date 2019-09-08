شكرا لقرائتكم خبر عن على وقع اجتماع لجنة انتشار الحديدة.. قصف حوثي على مشارف المدينة والان مع التفاصيل

في الوقت الذي تعقد لجنة إعادة الإنتشار إجتماعاً مشتركاً مع وفدي الحكومة والمليشيات الحوثية على متن السفينة الأممية ( انتركنيك دريم إم ڤي )، شنت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً قصفاً مكثف هو الأعنف منذ أيام، مستهدفة مواقع القوات المشتركة على مشارف مدينة الحديدة.

ووفقاً لمصدر عسكري ميداني، فقد قصفت المليشيات الحوثية بشكل مركز وعنيف مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مواقع القوات المشتركة في كيلو 16 وشارع الخمسين وشرق مدينة الصالح ومواقع شرق مدينة الحديدة غربي اليمن.

وتنوعت عمليات القصف، حيث شنت المليشيات قصف مدفعي على مواقع القوات في كيلوا 16 وشارع الخمسين بقذائف مدفعية الهاون من عيار 82 وبمدفيعة الهاوزر واستهدفتها بسلاح12.7.

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وفي شرق مدينة الصالح تعرضت مواقع القوات المشتركة لعمليات استهداف استخدمت المليشيات فيها الأسلحة الثقيلة م.ط من عيار 23 والأسلحة المتوسطة من عيار 14.5 والأسلحة الرشاشة الخفية.

وتصاعدت وتيرة الخروقات والإنتهاكات للمليشيات الحوثية في مديرية الدريهمي ومختلف مديريات المحافظة منذ الإعلان عن الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار نهاية العام المنصرم برعاية الأمم المتحدة.

ففي الدريهمي، ذكرت المصادر بأن المليشيات الحوثية قامت بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة شرق المديرية بمختلف الاسحلة الثقيلة والمتوسطة.

وأوضحت المصادر، بأن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة بقذائف مدفعية الهاون عيار 120 وقذائف عيار 82 وبقذائف مدفعية B10 ؛ كما اطلقت النار علئ المواقع من سلاح معدل البيكا وسلاح 14.5 وبسلاح 12.7