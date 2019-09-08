شكرا لقرائتكم خبر عن لحمدي يزور الإدارات الأمنية بالمديريات الشرقية لساحل حضرموت والان مع التفاصيل

قام مدير إدارة مكافحة المخدرات بحضرموت الساحل المقدم عبدالله احمد لحمدي، بزيارة للإدارات الأمنية بالمديريات الشرقية بساحل حضرموت ومواقع عسكرية - معسكر الإرسال وخفر السواحل بقصيعر ومصينعه - ونيابة الريدة وقصيعر الإبتدائية. والتقى خلالها بإدارة أمن مديرية الريدة وقصيعر العقيد علي باقروان وبمعيته تم لقاء رئيس نيابة الريده وقصيعر الابتدائيه القاضي علي الحوثري وايضا تم النزول على نقطة المصينعه حيث التقيا بقيادتها ممثلة بالمساعد سعيد العمقي ، وإلتقيا بمسؤول خفر السواحل بمنطقة مصينعه الملازم ثاني عبدالله العليي. وكما قام مدير مكافحة المخدرات بزيارة قائد خفر السواحل بمديرية الريدة وقصيعر النقيب عبدالرحمن بارامي ومدير أمن مديرية الديس الشرقية النقيب عهدي النموري ومدير أمن مديرية الشحر العقيد صلاح المشجري وأركان حرب لواء الاحقاف بمعسكر الارسال الرائد سالم عمر بن حسينون . وناقش المقدم عبدالله لحمدي مدير مكافحة المخدرات مع القيادات الأمنية والعسكرية ونيابة الريدة وقصيعر الإبتدائية، آلية العمل والتنسيق المشترك لمكافحة المخدرات ورصد تحركات عناصر التهريب والمروجين والمشتبهين من وإلى المديريات الشرقية للحد من إنتشارها ومحاربتها ومحاربة عمليات التهريب عبر سواحل حضرموت. Advertisements واطلع المقدم لحمدي على ملامح خطة الإنتشار التي سيتم تنفيذها بنشر قوة عسكرية وإستحداث نقاط تفتيش لتغطية المناطق الشرقية لغرض تأمينها من كل ما يخل بأمنها وإستقرارها ومحاربة التهريب بكل أنواعه. وأكد المقدم لحمدي ضرورة التعاون المشترك وتظافر وتكاثف الجهود بين الإدارات الأمنية والوحدات العسكرية بكافة منتسبيها لمنع إنتشار المخدرات والحد منها. مشيدا بالدعم والاهتمام الذي توليه الإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت بقيادة العميد منير كرامة التميمي ودول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

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