شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع سادس للجنة انتشار الحديدة تزامنا مع قصف حوثي شرق الدريهمي والان مع التفاصيل
انطلق، اليوم الأحد، الاجتماع المشترك السادس للجنة تنسيق اعادة الانتشار لدعم اتفاق الحديدة في المياه الدولية على متن السفينة انتراكتك دريم، في الوقت الذي لا تزال المليشيا تقصف مواقع "المشتركة"
وأوضحت مصادر محلية، أن الاجتماع السادس للجان اعادة الأنتشار المشتركة بدأ برئاسة القائم باعمال رئيس لجنة اعادة الانتشار الدولية العميد هاني نخلة.
ويأتي هذا بالتزامن مع تصاعد وتيرة الخروقات والإنتهاكات للمليشيات الحوثية في مديرية الدريهمي ومختلف مديريات المحافظة منذ الإعلان عن الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار نهاية العام المنصرم برعاية الأمم المتحدة.
ففي الدريهمي، ذكرت المصادر بأن المليشيات الحوثية قامت بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة شرق المديرية بمختلف الاسحلة الثقيلة والمتوسطة.
وأوضحت المصادر، بأن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة بقذائف مدفعية الهاون عيار 120 وقذائف عيار 82 وبقذائف مدفعية B10 ؛ كما اطلقت النار علئ المواقع من سلاح معدل البيكا وسلاح 14.5 وبسلاح 12.7.
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