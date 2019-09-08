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حضرموت تشيَّع الشهيد العيدروس غدا في مسقط رأسه بمدينة تاربة

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قالت مصادر مقربة من أسرة الفقيد الشهيد النقيب عبدالواسع احمد حسن العيدروس إن عملية التشييع ستتم غدا الاثنين 10 محرم 1441هـ الموافق 9 سبتمبر 2019  الساعة الرابعة عصرا، وذلك في مسقط راسة بمدينة تاربة والصلاة عليه في مسجد جامع تاربة البلاد.

ويتوقع أن تحضر مراسيم التشييع والدفن قيادات رفيعة من قيادات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية وكذا قيادات امنية في وادي وساحل حضرموت وقيادات من منظمات المجتمع المدني وممثلين عن الاحزاب والتنظيمات الساسية وشخصيات دينية واجتماعية وقبلية رفيعة.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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