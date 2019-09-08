الاعلام الامني: قتل إرهابي داخل وكر بداخله حزام ناسف في نينوى

اعلنت خلية الاعلام الامني، مساء الاحد، عن قتل "إرهابي" داخل وكر بداخله حزام ناسف في محافظة نينوى. وقالت خلية الإعلام، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن قوة من اللواء ٤٣ في الفرقة العشرين ضمن قيادة عمليات نينوى، تمكنت من قتل إرهابي داخل إحدى الأوكار الذي كان بداخله حزام ناسف وارزاق ودراجة نارية بمنطقة المالحة في الجزيرة.



واشارت الى أن العملية جاءت استناداً الى معلومات دقيقة.

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