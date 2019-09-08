حكومة حمدوك بأول اجتماع بعد أداء اليمين تتعهد بصون تضحيات السودانيين وتحقيق تطلعاتهم

تعهدت الحكومة السودانية في أول اجتماع لها عقب أدائها اليمين الدستورية أمام المجلس السيادي السوداني، مساء الأحد، بصون التضحيات العظيمة والعمل على تحقيق أهداف الشعب.

وقال وزير الإعلام السوداني في الحكومة الجديد، فيصل محمد صالح، إن المهمة الملقاة على عاتق الحكومة مهمة مشتركة.

وأضاف صالح، خلال مؤتمر صحفي عقب أداء الحكومة لليمين: "كل منا يعمل من موقعه لتحقيق الأهداف"، مشددا على سعي حكومة حمدوك لتحقيق تطلعات الشعب السوداني، والأهداف التي قدم من أجلها تضحيات كثيرة.





بدوره أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، إبراهيم أحمد البدوي، بالمؤتمر الصحفي عقب تأدية اليمين الدستورية، أن "ثورة ديسمبر تجسد منهجها في شعارها الأبرز حرية، سلام، وعدالة".

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وأضاف الوزير أن برنامج الحكومة يجب أن يعكس ويجسد المعاني العظيمة للثورة، متعهدا ببذل كل جهد لتثبيت الاقتصاد وإعادة هيكلة الموازنة.

وتابع البدوي أن برنامجا إسعافيا سيتم تطبيقه في أول 200 يوم للحكومة سيعيد هيكلة الموازنة وإجراءات تثبيت الأسعار، كما ستعمل الحكومة الجديدة على معالجة بطالة الشباب وتحقيق الانتقال الهيكلي وتدريب الشباب للاستعداد للثورة الرقمية.





وأدى وزراء الحكومة السودانية الجديدة، الأحد، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس القضاء السوداني، ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

وكان مرسوما سابقا سمى 19 وزيراً، بينما أعلن رئيس الوزراء 18 مما دعا المجلس السيادي إلى عقد اجتماع لإصدار مرسوم جديد يلغي بموجبه المرسوم السابق.

والخميس الماضي، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، تشكيل الحكومة السودانية الجديدة الذي يضم 18 وزيرا.

وكشف حمدوك عن أسماء الحكومة الجديدة التي تضم 18 وزيرا، موضحا أنه تم إرجاء تعيين وزيرين للثروة الحيوانية والبنى التحتية؛ لعدم التوافق عليهما مع قوى الحرية والتغيير.