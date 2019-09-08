"الطاقة الذرية" تعثر على آثار لليورانيوم بموقع سري في طهران

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، إن عينات أخذتها من موقع سري في طهران أظهرت وجود آثار لليورانيوم لم تقدم إيران أي تفسير لها حتى الآن.

وأضاف دبلوماسيان يتابعان عمليات التفتيش أن الوكالة تحقق لمعرفة مصدر جزيئات اليورانيوم، وطلبت من إيران تقديم تفسير، لكنها لم تقدم أي ردود.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، وصف في تصريحات سابقة الموقع الذي عثرت فيه الوكالة الدولية على آثار لليورانيوم بأنه "مخزن نووي سري".

وأدت العقوبات الأمريكية على إيران إلى تقليص مبيعاتها من النفط وردت إيران على ذلك بانتهاك الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015.

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وصل الرئيس المؤقت للمنظمة الدولية للطاقة النووية، كورنيل فيروتا، الأحد، إلى العاصمة الإيرانية (طهران)، بحسب ما أكدته وسائل إعلام محلية.

يلتقي "فيروتا"، خلال تلك الزيارة، مع المسؤولين الإيرانيين لإجراء مباحثات حول البرنامج النووي.

وأعلن مسؤول إيراني تقليص بلاده من جديد الالتزام بالاتفاق النووي بداية من أول أمس الجمعة.

ورفعت إيران قيودها المفروضة على الأبحاث والتنمية التي كان الاتفاق النووي ينص عليها.

وهددت طهران بزيادة احتياطي اليورانيوم من خلال أكثر من 1000 جهاز للطرد المركزي، وفقاً للمسؤول نفسه.

ورداً على ذلك، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن قرار إيران بتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة، لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب "مخيب للغاية".