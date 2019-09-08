العراق يدعو لإعادة عضوية سوريا في الجامعة العربية

دعا السفير أحمد الدليمي، مندوب العراق لدى الجامعة العربية وسفيرها بالقاهرة إلى إعادة سوريا لمجلس جامعة الدول العربية.

جاء ذلك خلال كلمة الدليمي، الأحد، باجتماع الدورة العادية (152) لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، والذي كان برئاسة دولة العراق.

ومن المقرر أن تستمر الدورة الـ 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين يومين، تحضيرا لاجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب بعد غد الثلاثاء.





وتابع مندوب العراق أن المنطقة العربية تواجه تحديات متسارعة، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة التعاطي مع هذه التحديات لمواجهة الأخطار والأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية.



ودعا إلى تجنب سياسات التصعيد والتدخلات الخارجية والعمل على تحقيق التطلعات المشروعة لشعوب المنطقة.



وأشار إلى أن العراق عانى من الجماعات الإرهابية التي دمرت مدنا كثيرة بالبلاد، ولكن تمكن الجيش العراقي من دحر الإرهاب، مما أتاح الشروع في إعمار هذه المدن.

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ودعا إلى تضافر الجهود العربية من أجل مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والعابرة للحدود والتصدي لذلك سياسيا وإعلاميا وثقافيا، مؤكدا أهمية دعم بلاده في إعادة الإعمار بعد الانتصار الكبير على تنظيم داعش الإرهابي.



وفي الشأن الفلسطيني، قال الدليمي إن القضية الفلسطينية تظل قضية العرب المركزية، مشيرا إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته ضد المقدسات والشعب الفلسطيني عبر الاستيلاء على الأراضي وتهجير السكان وتدمير بيوتهم.





ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وجدد الدليمي رفض العراق جميع الخطوات الأحادية المتعلقة بوضع مدينة القدس، مشددا على دعم بلاده لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أراضي 1967 وعاصمتها القدس.

وشدد الدليمي على دعم العراق لمنظومة العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات الشعوب العربية.



وانبثق عن الجلسة العامة أربع لجان هي لجنة الشؤون السياسية واللجنة الاجتماعية والثقافية، ولجنة الشؤون القانونية واللجنة الإدارية والمالية، ولذلك لإعداد تقاريرها تمهيدا لرفع الوزاري العربي.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية وقف المجلس دقيقة حدادا على روح الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

