ترند الموجز|الخارجية تحسم الجدل حول اغتيال العالم المصري..وبيان سعودي إماراتي بشان اليمن..وسيول وظواهر عنيفة في الخريف.. ومصر تسلم الكويت القائمة السوداء للإخوان

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، طبيعية أم اغتيال؟.. الخارجية تحسم الجدل حول وفاة العالم النووي المصري: استغاث بسبب تزايد الآلم، والسعودية والإمارات: استمرار دعم حكومة اليمن لهزيمة المشروع الإيراني ومليشيات الحوثي، والسعودية والإمارات: استمرار دعم حكومة اليمن لهزيمة المشروع الإيراني ومليشيات الحوثي، وسيول وظواهر عنيفة.. الأرصاد تعلن موعد فصل الخريف.. وتحذير هام للمحافظات، وصحيفة: مصر تسلّم الكويت قائمة من 15 إخوانياً موّلوا الإرهاب بتحويلات بنكية.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

طبيعية أم اغتيال؟.. الخارجية تحسم الجدل حول وفاة العالم النووي المصري: استغاث بسبب تزايد الآلم

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، بيانا يكشف تفاصيل وفاة العالم النووي المصري، أبو بكر عبد المنعم رمضان، الأستاذ المتفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية، والذي وافته المنية بمدينة مراكش بالمغرب.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك: "تتابع وزارة الخارجية ومن خلال سفارة مصر بالمملكة المغربية إجراءات شحن جثمان الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان الأستاذ المتفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية، والذي وافته المنية بمدينة مراكش بالمغرب مساء يوم الخميس 5 سبتمبر 2019، وذلك خلال مشاركته في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية لطاقة الذرية حول التلوث البحري".

وتابعت: "هذا، وقد صرح السفير ياسر هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، بأن السفارة المصرية في المغرب تتواصل مع السلطات المغربية فور إبلاغها بوفاة المرحوم، لمتابعة كافة الإجراءات اللازمة، من حيث التأكد من أسباب الوفاة، وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية أفادت السفارة المصرية بأن الدكتور رمضان شعر بإعياء أثناء مشاركته في جلسة ورشة العمل التي كان يشارك بها، واستأذن للصعود إلى غرفته بالفندق لتناول علاج والاستراحة قليلا، وأثناء مرور أحد العاملين بالفندق أمام غرفته، وجده يستغيث بسبب تزايد الألم، وتم استدعاء طبيب الفندق الذي أفاد بعد الكشف أنه يعاني من أزمة قلبية ويجب نقله للمستشفى، وقد توفى الفقيد قبل وصوله إليها، هذا، وأوضح تقرير المستشفى، وتقرير الطبيب الشرعي أنه توفى بسبب سكته قلبية.

وأضافت: "ووفقاً للإجراءات المتبعة في المملكة المغربية، تم الأمر بتشريح الجثمان، وقد أثبت تقرير التشريح الأولي أن سبب الوفاة هو أزمة قلبية حادة، وتجري النيابة العامة المغربية تحليل معمق بواسطة الطب الشرعي المغربي للوقوف على الأسباب الدقيقة للوفاة. وقد تواصل السفير المصري مع النائب العام المغربي حتى يتم الانتهاء من الإجراءات اللازمة ونقل جثمان الفقيد إلى مصر".

وكانت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، قد كشفت تفاصيل وفاة الدكتور أبو بكر رمضان.

وقالت الهيئة، في بيان رسمي نشرته السبت، إنه أثناء مشاركة العالم المصري بالورشة، شعر بإجهاد أثناء الاجتماعات، واستأذن للذهاب إلى غرفته، وزاد عليه التعب فأبلغ الفندق، الذي أبلغ بدوره المسئولين عن الورشة وتم نقله إلى المستشفى، ووافته المنية.

ووفقًا للبيان، أمرت السلطات المغربية بتشريح الجثة، وهو إجراء متبع مع أي أجنبي يتوفى هناك، وانتهت عملية التشريح الأولى أمس الجمعة، وكشفت عن أن الوفاة نتيجة سكتة قلبية، وستصدر نتائج التشريح النهائية في وقت لاحق.

وتتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المغربية، الانتهاء من الإجراءات وإعادة جثمان الفقيد إلى القاهرة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، انتقل العالم المصري إلى مصحة خاصة، قبل أن يفارق الحياة إثر إصابته بسكتة قلبية.

ووضعت جثة العالم الراحل بمستودع الأموات بمراكش، بناء على تعليمات النيابة العامة، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الوفاة، حتى يتم لاحقا تسليمه لعائلته ودفنه.

وانتقلت عناصر الشرطة إلى الفندق، فور علمها بالموضوع من أجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات هذا الحادث، ووجهت عينات من دمه لأحد المختبرات الطبية في المغرب لمعرفة ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن تسمم أم لا.

السفير المصري يكشف تفاصيل الوفاة

من جانبه، قال أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، أنه خلال الاجتماعات شعر العالم المصري بتعب وصعد إلى غرفته.

وأكد السفير المصري، في تصريحات لموقع "اليوم السابع" أن العالم المصري بعد صعوده إلى غرفته اشتد عليه التعب وأبلغ إدارة الفندق التى بدورها أخطرت القائمين على الاجتماع، مشيرا إلى أنه تم نقله إلى المستشفي إلا أنه توفي.

وأشار إبراهيم إلى أن وكيل الملك أمر بتشريح الجثة وهو إجراء روتينى يتم مع أى أجنبى يتوفى في المغرب، لافتا إلى أن عملية التشريح الأولى انتهت أمس، وانتهت إلى أن الوفاة بسبب سكتة قلبية.

سبوتنيك: الوفاة غامضة

وفي سياق متصل، وصفت وكالة سبوتنيك الروسية، وفاة العالم المصري بـ"الظروف الغامضة" أثناء إقامته فى أحد الفنادق بمنطقة أكدال السياحية بالمغرب.

مستودع الأموات

ووضعت جثة العالم الراحل بمستودع الأموات بمراكش، بناء على تعليمات النيابة العامة، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الوفاة، حتى يتم لاحقا تسليمه لعائلته ودفنه.

وانتقلت عناصر الشرطة إلى الفندق، فور علمها بالموضوع من أجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات هذا الحادث، وقد وجهت عينات من دمه لأحد المختبرات الطبية في المغرب لمعرفة ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن تسمم أم لا.

إسرائيل وإيران

ولفت الإعلام المغربي إلى أن ذات الخبير المصري سبق أن شارك في اجتماعات رسمية مع وزراء البيئة العرب سنة 2014، وتم تكليفه إلى جانب خبراء آخرين، عام 2015، بدراسة الآثار المحتملة للمفاعلات النووية بوشهر في إيران وديمونة في إسرائيل.

وستقوم أسرة الراحل بنقل جثمانه إلى مصر، بعد إجراء عملية التشريح لتحديد أسباب الوفاة.

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السعودية والإمارات: استمرار دعم حكومة اليمن لهزيمة المشروع الإيراني ومليشيات الحوثي

أعلنت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عن استمرارهما لدعم الحكومة الشرعية في اليمن لهزيمة المشروع الإيراني في المنطقة ومليشيات الحوثي الانقلابية.

ورحبت السعودية والإمارات، في بيان مشترك نشرته وكالةالأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، باستجابة الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي للدعوة للحوار.

وأكدتا ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام.

وأشار البيان إلى أن السعودية والإمارات عملتا وبالتنسيق مع مختلف الأطراف على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار، والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بناء يساهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة.

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وشددت السعودية والإمارات على ضرورة التوقف عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى أو الممتلكات العامة والخاصة، والعمل بجدية مع اللجنة المشتركة التي شُكلت من التحالف والأطراف التي نشبت بينهما الفتنة.

وفي عام 2014، شن عناصر جماعة الحوثي الانقلابية هجوماً على صنعاء، ودخلوا في مفاوضات مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي تم تعيينه عقب ثورة اليمن التي انتهت بخروج علي عبد الله صالح من الحكم في أوائل عام 2012، حول "حكومة وحدة وطنية" مع الفصائل السياسية الأخرى.

وواصلت جماعة الحوثي ممارسة الضغط على الحكومة حتى ضعفت، وهاجم الحوثيين القصر الجمهوري ومقر إقامة الرئيس هادي، ومن ثم استقال هادي جنبا إلى جنب مع وزرائه في يناير 2015. وفي الشهر التالي، قام الحوثيين بإنقلاب أسفر عن حل مجلس النواب اليمني وتولت السلطة اللجنة الثورية بقيادة محمد علي الحوثي، وهو ابن عم زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.

وفي 2015، تم الإعلان عن تحالف عربي لدعم القيادة الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة دول الإمارات والبحرين ومصر والأردن والسودان والكويت، وفتحت الصومال مجالها الجوي والمياه الإقليمية والقواعد العسكرية للائتلاف لاستخدامها في العمليات. كما قدمت الولايات المتحدة الدعم اللوجستي للعمليات.

يذكر أن الانقلاب الحوثي على القيادة الشرعية في اليمن أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الشعب اليمني، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية وانهيار الريال اليمني، بجانب تفشي عدد من الأمراض والأوبئة التي حصدت أرواح آلاف الأبرياء، فيما ينتظر الباقي منهم مصيره بين الرصاص أو المرض.

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سيول وظواهر عنيفة.. الأرصاد تعلن موعد فصل الخريف.. وتحذير هام للمحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انطلاق فصل الخريف في مصر، اعتبارا من الإثنين 23 سبتمبر، ويستمر لمدة 3 أشهر.

وقالت الأرصاد في بيان صحفي لها، الأحد، إنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف فلكيا على مصر يوم الاثنين 23 سبتمبر، ويستمر لمدة 3 أشهر ويعتبر من أجمل فصول السنة على مصر، إلا أنه يتخللة حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت الهيئة: "حالة عدم الاستقرار تنتج إذا ما توفرت بعض التوزيعات الضغطية التي تؤدي إلى ذلك، وينتج عنها بعض الظواهر الجوية العنيفة وعلى رأسها تكاثر السحب الممطرة والرعدية والتي يصاحبها عادة سقوط للأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد خاصة محافظة الإسكندرية، كما تصل الظواهر الجوية العنيفة لحد السيول أحيانا على محافظات الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.

وأهابت الأرصاد الجوية بكل المحافظين والمسؤولين لهذه المحافظات اتخاذ كافة التدابير والاستعدات اللازمة مبكرا لمجابهة هذه الظواهر الجوية، كما أن الهيئة ستصدر تحذيراتها وإرسالها إلى المحافظات المعنية بسوء الأحوال الجوية قبل حدوثها بـ72 ساعة على الأقل.

كما يمكن الاتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار الـ24 ساعة على التليفون الأتى: 24646721- 24834625.

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صحيفة: مصر تسلّم الكويت قائمة من 15 إخوانياً موّلوا الإرهاب بتحويلات بنكية

ذكرت صحيفة القبس الكويتية أن السلطات المصرية قامت بحصر عناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، هربت من مصر خلال السنوات الماضية بعد ثورة 30 يونيو 2013، وأغلبهم متورطون في قضايا تمس الأمن القومي ومشاركة الإخوان في أحداث عنف.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله، في تصريحات تم نشرها أمس السبت، إنه جرى التنسيق مع جهات أمنية كويتية رفيعة المستوى بشأن ملف العناصر التابعة لجماعة الإخوان في الكويت، خاصة المتورطين في أحداث عنف، حيث أن التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية كشفت أن تلك العناصر تتواصل مع عناصر إخوانية هاربة في دول أخرى وتحديداً تركيا.

وأضاف المصدر أن السلطات المصرية أرسلت قائمة إلى دولة الكويت مكونة من 15 شخصاً و3 منظمات خيرية يعمل فيها عناصر من الإخوان.

وأوضح أن تلك القائمة هي لأشخاص قاموا بتنفيذ تحويلات بنكية عبر "ويسترن يونيون" وفروع بنوك مختلفة لأشخاص مصريين، ومن خلال البحث عنهم تأكد أن الأموال المرسلة لأسر تابعة للإخوان لديهم أشخاص محبوسون في قضايا عنف وإرهاب في مصر، وتحديداً بعد ثورة 30 يونيو 2013، وأن الجهات المصرية أكدت أن هناك عمليات إرسال أموال جرت من منظمات خيرية في الكويت لمصريين، ولكن بعد التدقيق ثبت أن هذه العناصر تقوم بتسليم الأموال لعناصر تنظيم الإخوان في مصر.

وأشار المصدر إلى أن السلطات المصرية كشفت أن عناصر الإخوان، التي تعمل في منظمات ومؤسسات خيرية، قامت بتضليل هذه المنظمات عبر إعطائها معلومات مغلوطة لمنع كشف الأموال التي ترسل للإخوان، حيث أعطتها معلومات عن حالات غير صحيحة وأسماء وهمية.

وأضاف أن مصر أرسلت قائمة جديدة تضمنت عدداً من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، من بينهم خالد المهدي، الذي يتم التحقيق معه حالياً في البلاد، بالإضافة إلى الإخواني محمد مصطفى، والذي طلبت مصر أيضاً تسليمه، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض عليه.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية في الكويت تعهدت لمصر بتسليم عناصر جماعة الإخوان الهاربة بعد التحقيق معها، على أن ترسل نسخة من التحقيقات لمصر.

خلية الإخوان بالكويت

وتابع المصدر التحقيقات كشفت علاقة المهدي بيحيى موسى الهارب إلى تركيا والمتهم في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات، إذ كان يلتقيه بالقاهرة، وأن يحيى موسى وشخصاً آخر كانا مسؤولين عن تعيين عناصر الإخوان في وزارة الصحة ومكاتب المحافظات لإحكام سيطرتهم عليها، وأن المهدي شارك في اعتصام "رابعة العدوية".

وأوضح أن عناصر خلية الكويت، خلال التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية والقضائية المصرية، أتت على ذكر اسم المهدي، وتبين من التحقيقات أنهم التقوه أكثر من مرة، وتعرفوا عليه عبر وسطاء، وكانوا يلتقون به كل فترة، وتحديداً كل جمعة بعد الصلاة مباشرة، وأن التحقيقات كشفت أنه كان على علاقة بهم، وكان من بين الأشخاص الذين خططوا لنقل عناصر من الإخوان من القاهرة إلى الكويت للعمل هناك.

وأشار المصدر إلى أن المذكرة المصرية كشفت عن قيام خالد المهدي بإنشاء ميليشيات إلكترونية في الكويت و3 دول أخرى للهجوم على مصر وقيادتها السياسية، والتشكيك بالمشروعات القومية ونشر الإشاعات، وأن الأجهزة الأمنية المصرية ألقت القبض على عناصر من جماعة الإخوان منذ فترة في محافظة الشرقية، كانت تعمل في لجان إلكترونية تابعة للمهدي، وإنه كان يقوم بإرسال أموال لهم عبر وسطاء آخرين في القاهرة.

وتابع أن المهدي قام بتشكيل مليشيات إلكترونية في تركيا، تستهدف الهجوم على مصر ودول الخليج، وخاصة السعودية والإمارات، والتركيز على الهجوم على قيادات هذه الدول.

وأشار المصدر إلى أن المهدي كان يقوم بإرسال مبالغ مالية بشكل دوري، وتحديداً كل يوم 20 من كل شهر إلى أسر عناصر تنظيم الإخوان، تورطوا في اغتيال النائب العام هشام بركات، وكانوا يقومون بإرسال الأموال لهم بشكل دوري، وأن الأجهزة توصلت إلى اسم خالد المهدي عبر وسطاء.

استغلال النساء

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات كشفت أن خالد المهدي استغل النساء في نقل الأموال، حيث كان يرسل تلك الأموال لسيدات لمنع كشف أن الأموال تنقل إلى تنظيم الإخوان في مصر.

وأكد المصدر أن السلطات المصرية تقوم بالتحقيق حالياً في شبكة كبيرة لنقل الأموال إلى تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي لإعادة تشكيله عبر مجموعات وخلايا تعمل في الدول العربية، مضيفاً أن مصر أرسلت مذكرة إلى السعودية والإمارات والكويت بأسماء وحسابات بنكية ومعلومات عن عناصر أخرى يشتبه وجودها في هذه الدول، وتعمل في الخفاء عبر وسطاء ويقومون بنقل الأموال.

وخالد المهدي ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية وكان موظفاً سابقاً في وزارة الصحة قبل هروبه للكويت، وهو من محافظة الشرقية مركز فاقوس قرية أكياد، وانتمى إلى حزب "الحرية والعدالة" في الشرقية، وقام باستقطاب عناصر أخرى. وكانت المفاجأة حينما كشفت التحقيقات أن المهدي من بين شباب الإخوان، الذين شاركوا في أحداث الاتحادية خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، ومع شباب الإخوان في مكتب الإرشاد. كما ساهم المهدي في جلب عناصر أخرى تعمل في وزارة الصحة بالشرقية للمشاركة في التظاهرات، وأن هناك عناصر أخرى أصدقاء للمهدي انقطعوا عن العمل بعد ثورة 30 يونيو، وانضموا إلى تنظيمات إرهابية، وأن المهدي كان مسؤولاً في إحدى اللجان لحزب "الحرية والعدالة" بالشرقية، وكان أثناء وجوده في مصر يقوم بإعطاء عائلات في الشرقية الأموال بشكل شهري، وهذه الأموال كانت من تنظيم الإخوان.

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