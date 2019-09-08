الحكومة السودانية تؤدي اليمين أمام المجلس السيادي

أدت الحكومة ​السودان​ية برئاسة عبد الله حمدوك الأحد، اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء والمجلس السيادي.

وكان حمدوك قد كشف، في مؤتمر صحفي بالخرطوم الخميس، عن تشكيلته الحكومية التي كان بارزا فيها تعيين أربع وزيرات. وجدد حمدوك التأكيد على أن من أولويات الحكومة المقبلة وقف الحرب وبناء السلام المستدام.

وحسب الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العكسري و​قوى الحرية والتغيير​، رأس الحربة في الاحتجاجات، ستشرف الحكومة على فترة انتقالية مدتها 39 شهرا يقودها المجلس السيادي الذي يتناوب على رئاسته ممثلون عن الجيش ثم مدنيون، على أن تعقبها انتخابات عامة.