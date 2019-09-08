مقتل وإصابة جنود سعوديين بقصف للحوثيين على تجمعات للجيش السعودي

أعلن ​الحوثيون​ عن مقتل وإصابة جنود سعوديين في قطاع ​جيزان​ جنوب غربي ​السعودية​ بقصف نفذته وحداتها.

وأفادت قناة "المسيرة" بأن "​الحوثيين​ استهدفوا بـ 6 ​صواريخ​ محلية الصنع نوع زلزال1 "مداه 3 كيلو مترات" وعدد من قذائف المدفعية، تجمعات للجيش السعودي شرق جبل الدود".

وأكدت أن "القصف الصاروخي والمدفعي أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجنود السعوديين".

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