رويترز: العثور على آثار لليوارنيوم في موقع إيراني كان نتانياهو وصفه بمخزن نووي سري

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ عثرت على آثار لليوارنيوم في موقع ​إيران​ي كان رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ وصفه بمخزن نووي سري. وأشارت إلى أن إيران لم تفسر بعد سبب وجود اليوارنيوم، في حين تقلت عن دبلوماسيين قولهم إنه قد يعود لأسباب متعددة.

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