اصابة جندية بطلق ناري من طريق الخطأ اثناء لهو شقيقها بمسدسه

أفادت معلومات صحافية بان الجندية في ​الجيش اللبناني​ آية غ. ادخلت غرفة العمليات في مستشفى حمود الجامعي في صيدا، على اثر اصابتها بطلق ناري من مسدس حربي في صدرها.

وافيد انها اصيبت اثناء وجودها في بلدتها رميش من طريق الخطا اثناء لهو شقيقها وهو عنصر في ​امن الدولة​ بمسدسه.

هذا وفتحت القوى الامنية تحقيقا بالحادث.

