جريحان في تصادم بين سيارتين على طريق رشدبين كوسبا

ذكرت معلومات صحافية أن الشابة أ. ي. والشاب م. ن. أصيبا بجروح، نتيجة تصادم بين سيارتيهما، واحدة رباعية الدفع وأخرى من نوع "مرسيدس"، على طريق عام ​رشدبين​ باتجاه كوسبا. ونقلهما مسعفو الصليب الأحمر إلى مستشفى ​الكورة​ للمعالجة.



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