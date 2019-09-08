البخاري من برج العرب: مشاريعنا تعكس البعد الإنساني للمملكة

اعتبر السفير السعودي ​وليد البخاري​، خلال إفتتاح جمعية "الأيادي ​البيضاء​"، برعاية "مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية"، "مخبز الأمل" بمركز "وقف الأمل الخيري" في بلدة ​برج العرب​، وقص البخاري شريط الافتتاح، ان "هذا المخبز الخيري، يقدم يوميا 4000 ربطة خبز كعطاء يومي وجهود مستمرة من ​مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية​، وهذه المشاريع الإنسانية تعكس حقيقة البعد الإنساني للمملكة ولمساعدات المملكة، ولكي يستفيد أهلنا في عكار والنازحون من هذه المشاريع الضخمة. وإن شاء الله سيفتتح قريبا مركز صحي هنا أيضا سيكون من المراكز المتخصصة والمهمة في المنطقة".

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