المفتي الرفاعي: على السلطة المبادرة إلى معالجة الأزمة الإقتصادية

دعا المفتي الشيخ ​بكر الرفاعي​ الى وجوب أن يبقى البلد في حالة طوارىء اقتصادية وعسكرية، لافتاً إلى أنه "لسنا بحاجة الى طائرتين مسيرتين كي نعي ان العدو الصهيوني يتربص بنا العدوان".

وخلال احياء رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ الليلة الثامنة من ليالي ​عاشوراء​، بمجلس عزاء حسيني اقيم في قاعة ادهم خنجر في دارته في المصيلح، تطرح الرفاعي إلى الأوضاع الإقتصادية، مؤكداً أن "الجميع في سفينة واحدة اذا غرقت السفينة غرقنا جميعا، وعلى السلطة المبادرة الى معالجة هذه اﻻزمة وان تدرك انها جهاز خدمة للمواطن من اجل الحفاظ على امنه اﻻقتصادي واﻻجتماعي".

ودعا إلى تطبيق ​الطائف​ نصا وروحا، معتبرا ان الطائف ﻻ يحتاج الى تعديل، مؤكدا الحرص على التمسك بالمناصفة في وظائف الفئة اﻻولى، مشيداً بدور بري كحارس للدستور وحامي للوحدة الوطنية.

كما احيت عقيلة رئيس مجلس النواب السيدة رندى عاصي بري الليلة الثامنة من ليالي عاشوراء بمجلس عزاء اقامته في دارتها في المصيلح حضره، حشد من الفعاليات وعقيﻻت عدد من النواب والوزراء، ووفود نسائية وعدد من مسؤولة مكتب شؤون المرأة المركزي في "​حركة أمل​" سعاد نصرالله، ومرشدات كشافة الرسالة اﻻسﻻمية وفود نسائية من مختلف المناطق.