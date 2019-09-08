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إلغاء رحلات جوية وخدمات قطارات في اليابان مع اقتراب إعصار فاكساي

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إلغاء رحلات جوية وخدمات قطارات في اليابان مع اقتراب إعصار فاكساي دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper إلغاء رحلات جوية وخدمات قطارات في اليابان مع اقتراب إعصار فاكساي

قررت شركات النقل في اليابان، إلغاء رحلات جوية وخدمات القطارات مع اقتراب الإعصار فاكساي.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الإعصار الخامس عشر للموسم كان يتوجه إلى شمال غرب البلاد بسرعة 300 كيلومتر في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت طوكيو يوم الأحد. وقد يصل إلى منطقة كانتو بما في ذلك طوكيو في وقت مبكر من يوم الاثنين، وفقًا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

وقالت شركة الخطوط الجوية اليابانية إنها ألغت 23 رحلة محلية اليوم الأحد، ما أثر على حوالي 4580 مسافرًا. وتعتزم شركة سكك حديد وسط اليابان إلغاء 50 رحلة من خدمات قطار الرصاصة اليوم الأحد.

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يريد عقد قمة حول الوضع في الأمازون أكبر غابة استوائية في العالم، فيما وقع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، وتحت ضغط دولي كبير، مرسوما يمنع عمليات الإحراق لأغراض زراعية لستين يوما من أجل محاولة وقف اندلاع الحرائق فيها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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