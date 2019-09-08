جرحى فاجعة “واد دمشان”.. 29 جريحا بينهم حالة خطيرة

كشفت المصالح الصحية في جهة درعة تافيلالت أن عدد جرحى فاجعة انقلاب حافلا في واد دمشان نواحي الراشيدية تجاوز العشرين مصابا، مسجلة حالة خطيرة لجريح.

وفي ذات السياق، قال خالد السالمي، المدير الجهوي للصحة في درعة تافيلالت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن جرحى الحادث نقلوا إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف، مؤكدا أن المصالح الصحية، فور علمها صباح اليوم في الحادث، قامت بالاتصالات اللازمة من أجل تجنيد جميع الأطر الطبية، والتمريضية، والتقنية، التي انتقلت إلى عين المكان من أجل استقبال الحالات المصابة.

وأشار السالمي إلى أن سيارات الإسعاف المختلفة التابعة للمصالح الصحية، والوقاية المدنية، وتلك التابعة لبعض الجماعات الترابية توجهت إلى مكان الحادث، من أجل نقل المصابين، مضيفا أنه وصل إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف 29 جريحا، من بينهم شخص تتطلب حالته الصحية خضوعه للعناية المركزة، في حين لا تدعو حالات 28 شخصا الآخرين إلى القلق.

وأكد السالمي أن جميع المصابين استفادوا من التحاليل، والفحوصات الطبية اللازمة داخل المستشفى الجهوي، مولاي علي الشريف في الراشيدية، وتم الاحتفاظ بهم من أجل المراقبة الصحية.

وتمكنت فرق البحث من العثور على جثتي شخصين آخرين من بين ركاب الحافلة المفقودين، كما أفادت السلطات المحلية لولاية جهة درعة – تافيلالت، في حصيلة أولية في وقت سابق، بأن ستة أشخاص لقوا مصرعهم، فيما تم إنقاذ 27 آخرين من بين ركاب هذه الحافلة.