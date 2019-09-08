هدى سعد تغني لابنها في عملها الجديد – فيديو

أهدت الفنانة المغربية هدى سعد، ابنها الصغير، فارس، عملا فنيا عبارة عن فيديو كليب بعنوان ” فارس الحبيب “.

” فارس لحبيب” العمل، الذي تتغزل فيه هدى سعد بطفلها الوحيد، هو من كلماتها، وألحانها، وتوزيع أسامة سامي، أما فيديو كليب من إخراج أمين مرتضى.

وسبق أن قدمت هدى سعد أغنيتها لأول مرة خلال احتفال جددت فيه فرحة زفافها بالتزامن مع حفل ختان فارس، وحفل افتتحاها مشروعا لدار الضيافة.

وتستعد هدى سعد، بعد أغنية “فارس الحبيب”، لإصدار ديو مع نجمة الأغنية الشعبية الشابة، إكرام العبدية، الملقبة بـ”مولات البندير”.