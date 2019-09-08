في ثالث أيامه، يعيش المؤتمر الوطني لمنظمة الشبيبة الاشتراكية، الذراع الشبابي لحزب التقدم والاشتراكية، على صفيح ساخن مع اقتراب بدأ التصويت على الكاتب العام الجديد.
وحسب مصادر من داخل المنظمة، فإن المرشحين المتبقين، هم رشيد بوخنفر، وأنس سيراج، غير أن اتهامات توجه إلى وزير الصحة، والقيادي في الحزب، أنس الدكالي، بمحاولة التأثير في نتائج اختيار القيادة الشبابية الجديدة للحزب.
وداخل المؤتمر، الذي لا يزال منعقدا في مركب مولاي رشيد في بوزنيقة، وجهت اتهامات إلى وزير الصحة، أنس الدكالي، بتسخير إمكانات الوزارة من أجل حشد الدعم للمرشح، الذي يدعمه، في إطار ما وصفوه بطموح الدكالي للصعود إلى قيادة الحزب.
كانت هذه تفاصيل خبر السباق يحتدم بين المرشحين لقيادة شبيبة الـ”PPS” واتهامات للدكالي بمحاولة التأثير في نتائج التصويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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