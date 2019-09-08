لمجرد يعلن عن أغنية جديدة

أعلن الفنان سعد لمجرد، أمس السبت، عن تحضيره لعمل مغربي جديد، يستعد لإصداره، قريبا، بعنوان “يخليك ليلي”.

وشارك لمجرد جمهوره صورا من كواليس التصوير الخاصة بالعمل الجديد، وعلق عليها أن الأمر يتعلق بالتحضير لعمل مغربي.

وتعاون لمجرد في عمله الجديد مع عضو مجموعة لفناير محسن تيزاف، وقد حضرا له قبل مدة، و نشرا صورتهما معا، الأمر الذي جعل الجمهور آنذاك يتوقع أن يكون هناك ديو مشترك بين سعد ولفناير، قبل أن ينفي أعضاء المجموعة ذلك في تصريح لـ”اليوم 24″.

ويمني سعد نفسه بالعودة إلى سكة النجاح بأعماله الفردية، بعدما لم يحقق آخر كليباته “نجيبك” عدد مشاهدات كبير مثل باقي أعماله، بينما حققت الأغنية المشتركة مع محمد رمضان نجاحا باهرا.