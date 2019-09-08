بوميل: “التعادل نتيجة منطقية وسندافع عن حظوظنا في لقاء الإياب”

أقر الفرنسي “باتريس بوميل”، مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، بصعوبة المباراة، التي جمعت العناصر الوطنية، أمس السبت، بمالي، بالملعب الكبير لمدينة مراكش، والمنتهية بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

وقال بوميل: “لعبنا ضد خصم صعب، يمتلك مجموعة تلعب فيما بينها لمدة أربع سنوات، وهو ما صعب علينا المباراة، خصوصا في النزالات الثنائية”.

وأضاف المدرب، الذي أشرف على أول لقاء للمنتخب الأولمبي: “ظهرنا بمستوى جيد في الشوط الثاني، بعد أن قمت ببعض التغييرات، وطلبت من اللاعبين تكثيف الضغط على الخصم، واستطعنا تسجيل هدف التعادل، الذي أعتبره نتيجة منطقية”.

وأكد بوميل أن العناصر الوطنية ستدافع عن حظوظها في مباراة العودة: “نعلم أن لقاء الإياب سيكون صعبا للغاية، لكننا سنحاول اللعب بالحماس نفسه، الذي ظهرنا به في الجولة الثانية، وبإمكاننا العودة بالتأهل من باماكو”.

يذكر أن مواجهة الإياب، ستقام الثلاثاء المقبل، على أرضية ملعب موديبو كيتا، بالعاصمة المالية، باماكو، إذ يتوجب على المنتخب الأولمبي الفوز بأي نتيجة، أو التعادل بهدفين فما فوق، من أجل ضمان التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا أقل من 23 سنة، والمؤهلة إلى أولمبياد “طوكيو” 2020.