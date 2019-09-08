“حمزة مون بيبي” عاد إليكم من جديد.. كشف روايته بخصوص التحقيق معه

بعد حوالي أسبوع من اختفائه من على مواقع التواصل الاجتماعي، عادت حسابات “حمزة مون بيبي “المثيرة للجدل إلى الواجهة، إذ استأنفت نشاطها بشكل غير متوقع، ليلة أمس السبت.

وفاجأت حسابات” مون بيبي”على “سناب شات”، و”أنستغرام”، الجمهور بالظهور من جديد، بعدما اعتقد الجميع أنها أصبحت من الماضي، جراء فتح تحقيق حول صاحبها، واتهامه بتكوين عصابة تحترف الابتزاز، والتشهير.

وكشف حساب “حمزة مون بيبي” على “سناب شات”، تفاصيل التحقيق معه، موضحا أنه أخفى الحسابات احتراما للأمن أثناء التحقيق، مشيرا إلى أن كل ما راج في الفترة الأخيرة حول القضية ليس إلا شائعات.

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وادعى الحساب المثير للجدل أن من يقف وراء الشكاية المقدمة ضده، هو أحد الأشخاص في مدينة مراكش، يملك صفة حقوقي، وقد قام بتحريض الكثيرين ضده لجره إلى القضاء انتقاما منه، بعدما فضح ممارساته الشنيعة، ورفض التشهير بأحد خصومه.

وتحدى “حمزة مون بيبي” أي شخص يتهمه بالابتزاز، لتقديم دليل على ادعاءاته، وفضحه أمام الجميع، معبرا عن استعداده لتقديم نفسه إلى العدالة، في حالة ثبت عليه ممارسة الابتزاز.

وأغلقت حسابات “حمزة مون بيبي” في مطلع شهر شتنبر الجاري، على ذمة التحقيقات، التي فتحتها المصالح الأمنية في حق صاحبها، بعد الشكايات، التي تلقتها ضده.