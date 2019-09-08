فاجعة دمشان.. العثماني يعبر عن حزنه ويوجه رسالة إلى السائقين

بعد ساعات من الإعلان الرسمي عن فاجعة مدشان، التي تسبب فيها انقلاب حافلة بنواحي الراشيدية في قتل ثمانية أشخاص، خرج رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني للتعليق.

وعبر العثماني، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” عن حزنه للحادث، حيث قال: “بأسى، وألم شديدين تلقيت خبر وفاة وفقدان عدد من الأشخاص في انقلاب حافلة لنقل المسافرين من الدارالبيضاء إلى الريصاني، صباح اليوم الأحد، في قنطرة في جماعة الخنك في إقليم الراشيدية، بعدما جرفتها سيول فيضانية”.

وفي ذات السياق، أكد العثماني على أن “السلطات المحلية والوقاية المدنية تعبأت وتم إنقاذ 27 راكبا، وتواصل البحث عن المفقودين”.

وبهذه المناسبة، وجه العثماني دعوة إلى السائقين لتوخي الحذر، والالتزام بتوجيهات السلطات المختصة لحفظ سلامتهم، وسلامة الركاب.

يذكر أن حصيلة جرحى الفاجعة ارتفعت لـ29 جريحا بينهم حالة خطيرة، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تحاول العثور على باقي المفقودين، وسط تعثر العمليات بسبب السيول.