مسلحون يسطون على منزل ويحتجزون افراد عائلته شمالي بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن مجموعة مسلحة اقدمت، مساء اليوم، على اقتحام منزل في منطقة الحسينية، شمالي بغداد، واحتجزوا افراد العائلة في احدى غرفه".

وأوضح المصدر، أن المسلحين سرقوا مبالغ مالية ومصوغات ذهبية ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة، مشيرا الى أن الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث.

